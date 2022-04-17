Максвелл: «У Месси отличные шансы побить рекорд Алвеса по трофеям»

Бывший защитник «Барселоны» и «ПСЖ» Максвелл высказался на тему рекорда по количеству трофеев.

Некоторое время обладателем этого достижения был сам Максвелл, выигравший со своими командами 37 кубков, но позднее данный результат превзошёл Дани Алвес, а затем и другие игроки.

Максвелл заявил в интервью Goal, что у Месси отличные шансы перегнать Алвеса и стать самым титулованным футболистом: «У Месси есть все шансы установить рекорд. В «ПСЖ» у него отличные товарищи по команде, которые могут помочь ему выиграть трофеи. Впереди у Месси ещё много лет. Мы не знаем, сколько сможет продержаться Алвес. Он продолжает упорно работать над собой, но Лео моложе».