Маркиньос недоволен поведением фанатов «ПСЖ»

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос раскритиковал поведение болельщиков парижской команды.

Маркиньос сказал, что не ожидал, что болельщики откажутся от шумовой поддержки в матче с «Марселем». Защитник отметил, что фанаты не должны были себя так вести. Бразилец добавил, что это было точно не самое удачное время для подобной акции.

Напомним, что фанаты часто освистывают футболистов «ПСЖ», которые вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала». В Лиге 1 парижский клуб занимает уверенную первую строчку.