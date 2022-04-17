Неймар - лидер по количеству голов для иностранцев в Лиге 1

В центральном матче тридцать второго тура «ПСЖ» принимал дома «Марсель» и выиграл со счетом 2:1 у принципиального конкурента. Один из голов на свой счет записал бразильский нападающий парижан Неймар, для которого этот мяч стал уже восьмым в текущем сезоне.

Неймар - лидер чемпионата Франции по такому показателю, как количество голов для иностранных игроков в высшей лиге французского чемпионата. Кроме того, бразильцу остается лишь один гол до повторения своего лучшего сезонного показателя в составе «ПСЖ» - девять голов за сезон в прошлом году.