Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Срочно: Аль-Хелаифи избавится от «ПСЖ» после чемпионата мира

11 Апреля 2022 • 22:24 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
1.35 5.60 7.70
17.04 21:45

Срочное сообщение касаемо «ПСЖ» - после чемпионата мира в конце года клуб ожидают большие перемены, и они вряд ли обрадуют его поклонников. Как сообщает в своей социальной сети известный репортер-инсайдер Эду Агирре, фонд Qatar Sports Investiments намерен продать клуб, а это означает, что с текущей шикарной жизнью парижанам придется чуть подзавязать.

Подробности грядущих перемен не сообщаются. Qatar Sports Investiments владеет контрольным пакетом акций «ПСЖ» с июля 2011-го года, но за это время клуб так и не забрался на вершину европейского футбола, несмотря на все денежные вливания.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ МАРСЕЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
22:24 · Франция. Лига 1
Срочно: Аль-Хелаифи избавится от «ПСЖ» после чемпионата мира
16:37 · Франция. Лига 1
Минувший тур французского чемпионата оказался вторым по результативности в 21-м веке
15:38 · Франция. Лига 1
Погба является приоритетным вариантом для «ПСЖ» на лето
14:29 · Франция. Лига 1
Агуэро предсказал Месси успех на чемпионате мира
14:04 · Англия. Премьер-лига
«МЮ», «Челси» и «ПСЖ» – главные претенденты на Нуньеса
12:04 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» включился в борьбу за подписание форварда «Бенфики»
11:57 · Франция. Лига 1
Сарабия вернётся в «ПСЖ»
09:44 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Краснодара» Кабелла дебютировал в составе «Монпелье»
00:10 · Франция. Лига 1
«Марсель» быстро забил два мяча «Монпелье» и взял три очка
10 Апреля
23:55 · Франция. Лига 1
Данте - первый игрок «Ниццы», который получил три удаления за сезон
21:58 · Франция. Лига 1
«Лион» не позволил «Страсбургу» включиться в борьбу за зону Лиги чемпионов
21:30 · Франция. Лига 1
«Марсель» — «Монпелье»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
20:16 · Франция. Лига 1
Неймар не покинет «ПСЖ»
20:01 · Франция. Лига 1
Удаление не помешало «Лансу» разгромить «Ниццу»
18:33 · Франция. Лига 1
Матч «Бреста» и «Нанта» дважды останавливали из-за беспорядков на трибунах, победитель выявлен не был
Все новости
Рекомендуем