Срочно: Аль-Хелаифи избавится от «ПСЖ» после чемпионата мира

Срочное сообщение касаемо «ПСЖ» - после чемпионата мира в конце года клуб ожидают большие перемены, и они вряд ли обрадуют его поклонников. Как сообщает в своей социальной сети известный репортер-инсайдер Эду Агирре, фонд Qatar Sports Investiments намерен продать клуб, а это означает, что с текущей шикарной жизнью парижанам придется чуть подзавязать.

Подробности грядущих перемен не сообщаются. Qatar Sports Investiments владеет контрольным пакетом акций «ПСЖ» с июля 2011-го года, но за это время клуб так и не забрался на вершину европейского футбола, несмотря на все денежные вливания.