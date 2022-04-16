Ди Мария и Навас вернулись к тренировкам

Голкипер Кейлор Навас и полузащитник Анхель ди Мария вернулись к тренировкам в общей группе «ПСЖ» после травм.

По информации издания L'Equipe, опытный костариканский голкипер и аргентинский полузащитник вернулись к полноценным тренировкам после повреждений. Напомним, что Навас пропустил последние три матча «ПСЖ», а ди Мария пропустил четыре встречи парижского клуба.

Если верить источнику, то Навас вряд ли попадёт в заявку «ПСЖ» на предстоящий матч с «Марселем», а вот ди Мария уже полностью готов и сможет выйти на поле.