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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта опроверг слухи о назначении в «ПСЖ»

16 Апреля 2022 • 17:44 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
1.35 5.50 7.50
17.04 21:45

Главный тренер итальянской «Специи» Тьяго Мотта прокомментировал слухи о своём возможном назначении в «ПСЖ». Ранее экс-футболист парижан работал в структуре клуба тренером молодёжной команды.

«Я не думаю о «ПСЖ». Я работаю в «Специи» и счастлив находиться здесь. Я полностью сосредоточен на своей команде», – цитирует футболиста в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Специя» Тьяго Мотты вчера проиграла у себя дома миланскому «Интеру» со счётом 1:3. Команда идёт на 15-м месте в турнирной таблице и оторвалась от зоны вылета на 5 пунктов. Главным претендентом на назначение в «ПСЖ» уже долгое время считается Зинедин Зидан.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Тьяго Мотта Специя
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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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