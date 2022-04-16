Мотта опроверг слухи о назначении в «ПСЖ»

Главный тренер итальянской «Специи» Тьяго Мотта прокомментировал слухи о своём возможном назначении в «ПСЖ». Ранее экс-футболист парижан работал в структуре клуба тренером молодёжной команды.

«Я не думаю о «ПСЖ». Я работаю в «Специи» и счастлив находиться здесь. Я полностью сосредоточен на своей команде», – цитирует футболиста в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Специя» Тьяго Мотты вчера проиграла у себя дома миланскому «Интеру» со счётом 1:3. Команда идёт на 15-м месте в турнирной таблице и оторвалась от зоны вылета на 5 пунктов. Главным претендентом на назначение в «ПСЖ» уже долгое время считается Зинедин Зидан.