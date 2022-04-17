В следующем туре могут стать чемпионами: «ПСЖ» обыграл прямого конкурента, гол Месси отменили

«ПСЖ» одержал победу над прямым конкурентом в Лиге 1, переиграв на своём поле «Марсель» (2:1) в 32-м туре чемпионата Франции.

Точные удары Неймара и Килиана Мбаппе с пенальти помогли парижанам довести встречу до победы. Чалета-Цар Дуе отметился единственным голом «Марселя».

Лионель Месси забил гол на 41-й минуте, но он был отменён из-за офсайда. По этой же причине Вильям Салиба лишился своего взятия ворот в концовке второго тайма.

Победа позволила «ПСЖ» набрать 74 очка и оторваться от ближайшего преследователя – «Марселя» – на 15 баллов. Таким образом, в следующем туре парижане могут оформить досрочное чемпионство – за пять туров до конца чемпионата. Вероятность этого события как никогда высока.

Соперником «ПСЖ» 20 апреля будет «Анже», занимающий 14-ю строчку Лиги 1. «Марсель» встретится с «Нантом».