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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» надеется удержать 18-летнего вундеркинда Хави Симонса

12 Апреля 2022 • 00:53 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
1.35 5.60 7.70
17.04 21:45

«Пари Сен-Жермен» не хочет расставаться с атакующим полузащитником Хави Симонсом.

Контракт футболиста юношеской сборной Нидерландов с парижанами истекает уже через несколько месяцев. Как информирует Le Parisien, руководители «ПСЖ» сохраняют надежду на продление соглашения с одним из самых перспективных игроков мира в своей возрастной группе, однако тот не слишком доволен предоставляемым ему игровым временем в первой команде.

За ситуацией следит «Барселона», которая заинтересована в возвращении воспитанника собственной академии спустя три года после его отъезда в Париж.

В текущем сезоне Хави Симонс принял участие в 4 матчах французской Лиги 1, а также трижды выходил на поле в поединках Кубка Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Хави Симонс
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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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