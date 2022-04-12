«ПСЖ» надеется удержать 18-летнего вундеркинда Хави Симонса

«Пари Сен-Жермен» не хочет расставаться с атакующим полузащитником Хави Симонсом.

Контракт футболиста юношеской сборной Нидерландов с парижанами истекает уже через несколько месяцев. Как информирует Le Parisien, руководители «ПСЖ» сохраняют надежду на продление соглашения с одним из самых перспективных игроков мира в своей возрастной группе, однако тот не слишком доволен предоставляемым ему игровым временем в первой команде.

За ситуацией следит «Барселона», которая заинтересована в возвращении воспитанника собственной академии спустя три года после его отъезда в Париж.

В текущем сезоне Хави Симонс принял участие в 4 матчах французской Лиги 1, а также трижды выходил на поле в поединках Кубка Франции.