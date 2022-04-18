Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино: «Хотели бы иметь поддержку болельщиков, но…»

18 Апреля 2022 • 14:30 Комментировать
ПСЖ
2:1
Марсель
окончен

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал взаимоотношение команды и болельщиков, а также игру голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

«Мы всегда надеемся, мы всегда ожидаем, что фанаты смогут передать свою энергию на поле. В последних матчах болельщики показали свое разочарование. У них есть право на самовыражение, это их способ, и мы должны этого ожидать. Мы по-прежнему хотели бы иметь наших болельщиков, но…», - посетовал аргентинский наставник.

Он также высказался по поводу ошибок, которые допускает в последних играх Доннарумма.

«Я доволен тем, что он делает. У нас есть два очень хороших вратаря. Я счастлив, как играет Джиджио. Всегда есть взлеты и падения», - сказал Почеттино.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
14:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересуется спортивным директором «Монако»
14:30 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Хотели бы иметь поддержку болельщиков, но…»
14:15 · Италия. Серия А
Доннарумма может вернуться в «Милан» 1
13:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» интересуется Бернарду Силвой
11:00 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт: «Я веду переговоры со многими клубами»
10:50 · Франция. Лига 1
Хакими: «Приятно играть рядом с Мбаппе»
10:35 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» возобновит переговоры с Усманом Дембеле
09:44 · Франция. Лига 1
Салиба: «Ещё не решил по поводу своего будущего»
09:19 · Франция. Лига 1
Маркиньос недоволен поведением фанатов «ПСЖ»
09:15 · Франция. Лига 1
Хакими: «Каждый из нас несёт ответственность за команду»
08:54 · Франция. Лига 1
Бос останется тренером «Лиона»
01:51 · Франция. Лига 1
Неймар забил 6 голов в 3 последних играх в рамках Лиги 1
01:46 · Франция. Лига 1
Месси забил всего 3 гола за 21 матч в Лиге 1 3
01:40 · Франция. Лига 1
Почеттино – о 15-очковом отрыве «ПСЖ»: «Мы ещё не чемпионы»
00:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» и «Марсель» установили антирекорд по количеству ударов
Все новости
Рекомендуем