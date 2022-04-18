Почеттино: «Хотели бы иметь поддержку болельщиков, но…»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал взаимоотношение команды и болельщиков, а также игру голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

«Мы всегда надеемся, мы всегда ожидаем, что фанаты смогут передать свою энергию на поле. В последних матчах болельщики показали свое разочарование. У них есть право на самовыражение, это их способ, и мы должны этого ожидать. Мы по-прежнему хотели бы иметь наших болельщиков, но…», - посетовал аргентинский наставник.

Он также высказался по поводу ошибок, которые допускает в последних играх Доннарумма.

«Я доволен тем, что он делает. У нас есть два очень хороших вратаря. Я счастлив, как играет Джиджио. Всегда есть взлеты и падения», - сказал Почеттино.