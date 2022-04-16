«Атлетико» согласовал контракт с Камара

Мадридский «Атлетико» близок к тому, чтобы следующим летом пополнить свои ряды полузащитником «Марселя» Бубакаром Камара. Как сообщает Marca, «матрасники» достигли соглашения с футболистом.

По сведениям источника, Камара подпишет с мадридским «Атлетико» контракт сроком на 4 года. Напомним, ранее в услугах полузащитника были заинтересованы множество итальянских клубов, среди которых назывались «Рома» и «Ювентус». Также ходили слухи о том, что футболиста просматривал лондонский «Челси».

Камара станет игроком «Атлетико» на правах свободного агента. Контракт Бубакара с «Марселем» истекает по окончанию нынешнего сезона.