Симеоне о поражении «Манчестер Сити»: «Нам не о чем жалеть»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о состоянии команды после вылета из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала от «Манчестер Сити». Напомним, по сумме двух встреч «матрасники» уступили «горожанам» со счётом 0:1.

«Я чувствую себя очень хорошо. Нам не о чем жалеть, так как мы показали лучшую версию себя. В футболе последствия могут быть разными, нам просто не повезло», – сказал Симеоне на пресс-конференции перед игрой чемпионата Испании против «Эспаньола».

Напомним, что после ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», игроки мадридского «Атлетико» устроили массовую потасовку. В ситуацию пришлось вмешиваться полиции.