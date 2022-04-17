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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» - лидер Европы по количеству красных карточек в текущем сезоне

17 Апреля 2022 • 22:12 Комментировать
Атлетико М
2:1
Эспаньол
окончен

В тридцать втором туре чемпионата Испании «Атлетико» переиграл гостей из «Эспаньола», несмотря на то, что большую часть игры хозяева провели в меньшинстве. За двадцать минут до конца игры вторую желтую карточку получил Жоффрей Кондогбия.

Это была уже одиннадцатая красная карточка для «Атлетико» в текущем сезоне, с учетом не только матчей чемпионата, но и Лиги чемпионов также, что является абсолютным рекордом Европы в текущем сезоне. Ни одна другая команда не набрала такого количества красных карточек, сколько заработали в текущем сезоне подопечные Диего Симеоне.

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окончен Гранада 1:4 Леванте 2.35 3.40 3.10
окончен Атлетико М 2:1 Эспаньол 1.35 4.70 10.50
окончен Атлетик Б 0:2 Сельта 1.65 3.75 5.60
Идет 45 минута Севилья 2:0 Реал Мадрид 3.30 3.50 2.21
18.04  22:00 Барселона ... Кадис 1.23 6.60 13.00
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