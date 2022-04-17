«Атлетико» - лидер Европы по количеству красных карточек в текущем сезоне

В тридцать втором туре чемпионата Испании «Атлетико» переиграл гостей из «Эспаньола», несмотря на то, что большую часть игры хозяева провели в меньшинстве. За двадцать минут до конца игры вторую желтую карточку получил Жоффрей Кондогбия.

Это была уже одиннадцатая красная карточка для «Атлетико» в текущем сезоне, с учетом не только матчей чемпионата, но и Лиги чемпионов также, что является абсолютным рекордом Европы в текущем сезоне. Ни одна другая команда не набрала такого количества красных карточек, сколько заработали в текущем сезоне подопечные Диего Симеоне.