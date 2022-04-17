Симеоне: «Это командная победа»

В тридцать втором туре чемпионата Испании «Атлетико» переиграл гостей из «Эспаньола», несмотря на то, что большую часть игры они провели в меньшинстве. Наставник мадридского клуба Диего Симеоне прокомментировал итоги игры, которая принесла его команде важнейшие три очка.

- Гол Карраско был очень важным. Нам пришлось играть, несмотря на большие усилия, затраченные в матчах против «Манчестер Сити» и «Мальоркой». Замены помогли победить, эта победа получилась командной. Вышедшие на замену футболисты сделали свое дело, - заявил Симеоне, слова которого цитирует испанское издание Marca.