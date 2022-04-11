«Атлетико» интересуется Фекиром

Полузащитник испанского «Бетиса» Набиль Фекир находится в списке трансферных целей мадридского «Атлетико».

Руководители «матрасников» не первый год следят за французским атакующим хавбеком, а в ближайшее время могут осуществить попытку его приобретения, о чём сообщает Foot Mercato.

Отступные чемпиона мира 2018 года по действующему контракту с «Бетисом» составляют 100 млн евро. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Набиль Фекир отметился 10 голами и 9 голевыми передачами в 39 поединках за севильцев во всех турнирах текущего сезона. Трансферная стоимость полузащитника оценивается ресурсом Transfermarkt в 35 млн евро.