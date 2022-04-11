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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» интересуется Фекиром

11 Апреля 2022 • 21:57 Комментировать
Атлетико М
...
Эспаньол
1.43 4.30 8.50
17.04 17:15

Полузащитник испанского «Бетиса» Набиль Фекир находится в списке трансферных целей мадридского «Атлетико».

Руководители «матрасников» не первый год следят за французским атакующим хавбеком, а в ближайшее время могут осуществить попытку его приобретения, о чём сообщает Foot Mercato.

Отступные чемпиона мира 2018 года по действующему контракту с «Бетисом» составляют 100 млн евро. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Набиль Фекир отметился 10 голами и 9 голевыми передачами в 39 поединках за севильцев во всех турнирах текущего сезона. Трансферная стоимость полузащитника оценивается ресурсом Transfermarkt в 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Атлетико Мадрид Набиль Фекир
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