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В шорт-лист «Атлетико» попали три форварда

11 Апреля 2022 • 20:22 Комментировать
Атлетико М
...
Эспаньол
1.43 4.30 8.50
17.04 17:15

Как сообщает источник, мадридский «Атлетико» рассматривает три варианта укрепления атакующей линии на новый сезон.

В списке трансферных интересов «матрасников» фигурируют 22-летний Дарвин Нуньес из португальской «Бенфики», 24-летний Лаутаро Мартинес из миланского «Интера» и 25-летний Габриэл Барбоса из бразильского «Фламенго», докладывает Fichajes.

В случае с Нуньесом мадридцам придётся выдержать серьёзную конкуренцию со стороны многочисленных клубов-претендентов из английской Премьер-лиги, а трансфер Лаутаро Мартинеса может оказаться слишком дорогостоящим для «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Габриэл Барбоса Лаутаро Мартинес Дарвин Нуньес
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