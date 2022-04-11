В шорт-лист «Атлетико» попали три форварда

Как сообщает источник, мадридский «Атлетико» рассматривает три варианта укрепления атакующей линии на новый сезон.

В списке трансферных интересов «матрасников» фигурируют 22-летний Дарвин Нуньес из португальской «Бенфики», 24-летний Лаутаро Мартинес из миланского «Интера» и 25-летний Габриэл Барбоса из бразильского «Фламенго», докладывает Fichajes.

В случае с Нуньесом мадридцам придётся выдержать серьёзную конкуренцию со стороны многочисленных клубов-претендентов из английской Премьер-лиги, а трансфер Лаутаро Мартинеса может оказаться слишком дорогостоящим для «Атлетико».