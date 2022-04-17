«Атлетико» - лидер Испании по количеству очков, добытых благодаря голам на последних минутах

В матче тридцать второго тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» принимал дома «Эспаньол», и забил победный мяч в добавленное арбитром время. Это были очень важные три очка для команды Диего Симеоне, которая ведет борьбу за зону Лиги чемпионов.

В текущем сезоне «Атлетико» добыл уже десять очков благодаря голам в добавляемое арбитром время - сравнивая счет или выигрывая, как это было и в памятном матче с «Хетафе» в феврале. Это - наивысший показатель в Ла Лиге, свидетельствующий о волевых качествах команды Диего Симеоне.