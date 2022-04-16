«Атлетико» предложил Врсалько новый контракт

Мадридский «Атлетико» предложил своему защитнику Шиме Врсалько новое соглашение сроком на два года. Как сообщает испанское издание Marca, футболист обдумает предложение и даст ответ в ближайшие дни.

По новому контракту зарплата Врсалько может снизится до полутора миллионов евро в год. Раньше годовой оклад хорватского защитника составлял 3 миллиона евро в год.

Напомним, текущее соглашение Врсалько с мадридским клубом истекает по окончанию нынешнего сезона. Ранее в 2018-м году хорват отправлялся в миланский «Интер» на правах аренды с правом выкупа, но из-за травмы так и не смог закрепиться на «Джузеппе Меацца».