Гол на 99-й минуте принёс «Атлетико» победу в меньшинстве

Мадридский «Атлетико» одержал тяжелейшую победу над «Эспаньолом» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Победный мяч был забит Янником Карраско на десятой добавленной минуте ко второму тайму.

Янник Карраско вывел «Атлетико» вперёд на 52-й минуте, но после удаления Жоффрея Кондогбии за вторую жёлтую карточку, Рауль де Томас сравнял счёт в матче.

Судья добавил к основному времени второго тайма пять минут, но в итоге команды переиграли десять. Это произошло из-за решения ВАР, итогом которого стал пенальти, назначенный в ворота «Эспаньола». Рауль де Томас за игру рукой в штрафной площади был наказал главным арбитром матча, а Карраско оформил дубль.

Победа оставила «Атлетико» на четвёртом месте с 60 очками. Отставание от «Реала» составляет 12 очков за шесть туров до финиша.

«Эспаньол» занимает 11-е место в турнирной таблице с 39 очками.