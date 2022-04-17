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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол на 99-й минуте принёс «Атлетико» победу в меньшинстве

17 Апреля 2022 • 19:24 Комментировать
Атлетико М
2:1
Эспаньол
окончен

Мадридский «Атлетико» одержал тяжелейшую победу над «Эспаньолом» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Победный мяч был забит Янником Карраско на десятой добавленной минуте ко второму тайму.

Янник Карраско вывел «Атлетико» вперёд на 52-й минуте, но после удаления Жоффрея Кондогбии за вторую жёлтую карточку, Рауль де Томас сравнял счёт в матче.

Судья добавил к основному времени второго тайма пять минут, но в итоге команды переиграли десять. Это произошло из-за решения ВАР, итогом которого стал пенальти, назначенный в ворота «Эспаньола». Рауль де Томас за игру рукой в штрафной площади был наказал главным арбитром матча, а Карраско оформил дубль.

Победа оставила «Атлетико» на четвёртом месте с 60 очками. Отставание от «Реала» составляет 12 очков за шесть туров до финиша.

«Эспаньол» занимает 11-е место в турнирной таблице с 39 очками.

Протокол игры  
Атлетико М 2:1Эспаньол
(1:0) Карраско Янник52'   
  74'Рауль де Томас (1:1)
(2:1) Карраско Янник 90'   
Облак ЯнВрсалько Шиме  46' (Карраско Янник (  46') Савич Стефан   77'Фелипе Аугусто IV   45'Лоди Ренан  59' (Мандава Рейнилду (  59') Льоренте Маркос   88'Коке ХорхеКондогбия Жоффрей   37'   71'Лемар Тома  46' (Гризманн Антуан (  46') Корреа Анхель  78' (Де Пауль Родриго (  78') Фелиш Жоау  46' (Кунья Матеус (  46')
Запасные: Эрмосо МариоВасс ДаниэльЛекомт БенжаменСеррано ХавьерСуарес Луис
Лопес Диего   33'Калеро ФернандоСерхи Гомес  80' (Лэй У (  80') Кабрера ЛеандроХиль Оскар II   30'  46' (Видаль Алеш (  46'   90') Дардер СерхиБаре Кейди  61' (Ману Морланес (  61'   90') Педроса Адриа  87' (Дидак Вилья (  87'   88') Де Вильена Тонни  61' (Мелендо Оскар (  61') Пуадо ХавьерРауль де Томас
Запасные: Давид ЛопесДимата ЛандриМорон ЛоренцоМерида ФранЭмбарба АдрианРибаудо НикоОйер Оласабаль
17 апреля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Атлетико Мадрид
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окончен Гранада 1:4 Леванте 2.35 3.40 3.10
окончен Атлетико М 2:1 Эспаньол 1.35 4.70 10.50
Идет 66 минута Атлетик Б 0:2 Сельта 1.65 3.75 5.60
17.04  22:00 Севилья ... Реал Мадрид 3.30 3.50 2.21
18.04  22:00 Барселона ... Кадис 1.23 6.60 13.00
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