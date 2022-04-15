Фаны «ПСЖ» подтвердили свою верность клубу

Несмотря на неудачи в Лиге чемпионов, поклонники «ПСЖ» готовы посещать матчи клуба и в следующем сезоне. Как сообщила пресс-служба «ПСЖ», уже более 98 процентов обладателей сезонных абонементов подтвердили свое намерение продлить их. И это даже несмотря на то, что нет абсолютной ясности, останутся ли в команде Месси, Неймар и Мбаппе - может случиться так, что уйдут все трое.

Впрочем, в руководстве «ПСЖ» уверены в том, что и не определившиеся пока что болельщики (около полутора тысяч человек) вскоре примут положительное решение, сообщает Le Parisien.