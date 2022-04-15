Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Фаны «ПСЖ» подтвердили свою верность клубу

15 Апреля 2022 • 17:11 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
1.37 5.40 7.40
17.04 21:45

Несмотря на неудачи в Лиге чемпионов, поклонники «ПСЖ» готовы посещать матчи клуба и в следующем сезоне. Как сообщила пресс-служба «ПСЖ», уже более 98 процентов обладателей сезонных абонементов подтвердили свое намерение продлить их. И это даже несмотря на то, что нет абсолютной ясности, останутся ли в команде Месси, Неймар и Мбаппе - может случиться так, что уйдут все трое.

Впрочем, в руководстве «ПСЖ» уверены в том, что и не определившиеся пока что болельщики (около полутора тысяч человек) вскоре примут положительное решение, сообщает Le Parisien.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ МАРСЕЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.04  22:00 Ренн ... Монако 1.97 3.70 3.85
16.04  18:00 Сент-Этьен ... Брест 2.27 3.45 3.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Апреля
17:11 · Франция. Лига 1
Фаны «ПСЖ» подтвердили свою верность клубу
15:51 · Италия. Серия А
Мбаппе написал «Зебра» - и поклонники «Ювентуса» замерли от неожиданности 2
15:29 · Франция. Лига 1
Денайер: «Вылет из Лиги Европы – ошибка всей команды»
15:23 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» ведёт переговоры по предсезонному туру в Японии
15:19 · Франция. Лига 1
Президент «Лиона» не намерен пока увольнять Боша
15:13 · Франция. Лига 1
Разван Луческу: «Теперь я болею за «Марсель»
15:02 · Италия. Серия А
«Милан» может перейти к новому владельцу
14:25 · Германия. Бундеслига
Франкфуртский «Айнтрахт» потроллил Месси после игры Лиги Европы
14:15 · Франция. Лига 1
Пасторе: «ПСЖ» - «Марсель» - это особенная атмосфера
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» следит за ситуацией с Секо Фофана
13:16 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал Чуамени
13:08 · Франция. Лига 1
Бош об игре с «Вест Хэмом»: «Мы хорошо начали, но не забили – я разочарован»
12:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» провёл переговоры с агентом Дэвида
12:12 · Испания. Ла Лига
«Реал» всё ещё настроен оптимистично по поводу трансфера Мбаппе
10:54 · Франция. Лига 1
Фабио Аурелио о Неймаре: «Может, какие-то вещи для него важнее игры? Я не знаю»
Все новости
Рекомендуем