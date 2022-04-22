Бускетс обошёл Иньесту по количеству матчей за «Барселону» – впереди только Месси и Хави

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс обогнал своего бывшего одноклубника по количеству матчей в составе «сине-гранатовых».

Сегодняшний поединок против «Сосьедада» стал для Бускетса 675-м в карьере за «Барселону» во всех турнирах – это третий показатель в истории каталонского гранда. Первое место занимает Лионель Месси с 778 матчами, вторая строчка у нынешнего тренера команды Хави Эрнандеса – 767 игр. Андрес Иньеста остался на четвёртом месте – у него 674.

Серхио Бускетс находится в структуре «Барселоны» с 2005 года, а за первую команду дебютировал в 2008 году под руководством Хосепа Гвардиолы. В 675 встречах 33-летний полузащитник отметился 17 забитыми голами.