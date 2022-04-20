Хави: «Пике любит быть в центре внимания, но это помогает ему»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о ситуации с Херардом Пике.

Напомним, что защитник «Барселоны» обвиняется в сговоре с главой футбольной федерации Испании по переносу матча Суперкубка на январь.

«Я хорошо его знаю, и мы очень разные. Он любит быть в центре внимания, но это не спортивной вопрос. Если бы я заметил в нём нехватку сосредоточенности, то обязательно сделал бы ему замечание, но это лишь даёт ему заряд адреналина. Он отлично выступает, и в последнее время нам не хватает его», – заявил Хави.

На счету Пике 38 матчей за «Барселону» во всех турнирах текущего сезона. В последних встречах 35-летний центрбек отсутствовал из-за травмы.