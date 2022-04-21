Араухо продлил контракт с «Барселоной»

«Барселона» продлила контракт с защитником команды Рональдом Араухо, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, уругваец заключил соглашение с каталонским клубом до лета 2026 года. В нём также прописана сумма отступных для потенциальных покупателей в размере одного миллиарда евро.

Араухо выступает за «Барселону» с 2018 года. В текущем сезоне 23-летний защитник провёл в составе «сине-гранатовых» 37 матчей, отметившись в них четырьмя забитыми мячами. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Манчестер Сити».