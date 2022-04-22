Хави – о победе над «Сосьедадом»: «Честно говоря, соперник заслуживал большего»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился впечатлениями от матча, в котором его команда одержала минимальную победу над «Реал Сосьедадом».

«Сегодняшняя игра – самая тяжёлая для меня, не считая матча с «Вильярреалом». «Сосьедад» владел мячом больше нас, иногда нам не удавалось покинуть собственную половину поля. Это отличный соперник. Жизненно важная победа, но, будем честны, в некоторых отрезках «Реал Сосьедад» заслуживал большего. Во втором тайме они наиграли на ничью, но мы добыли важнейшую победу», – заявил Хави после матча.

Каталонцы занимают вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги с 63 набранными очками. «Реал Сосьедад» располагается на шестой позиции с 55 баллами в активе.