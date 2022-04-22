Альба: «Временами «Сосьедад» доминировал»

Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал сегодняшнюю победу над «Реал Сосьедадом».

Каталонцам удалось выиграть в гостях с минимальным счётом. Единственный мяч был забит на 11-й минуте Пьер-Эмериком Обамеянгом.

«Мы обыграли великолепного соперника, сильно осложнившего нам жизнь, – заявил Жорди Альба после матча. – На многих этапах они доминировали, но бывают матчи разных типов. Думаю, мы отлично поработали. Речь идёт об умении и желании бороться. Пике – важный игрок, сегодня он нам помог.

В последние месяцы мы добиваемся результатов, но потери, допущенные на старте сезона, обходятся нам слишком дорого», – поведал 33-летний футболист.