Бускетсу вручили футболку с памятным номером

Как мы уже сообщали, Серхио Бускетс сыграл свой 675-й матч в составе «Барселоны», выйдя, тем самым, на третье место в общей иерархии. Бускетс опередил в этой классификации Андреса Иньесту, который выступал за «Барселону» с 2002 по 2017 год. Впереди Бускетса теперь лишь двое - это Лионель Месси и Хави Эрнандес, нынешний тренер «Барселоны». У них 778 и, соответственно, 767 сыгранных матчей за команду.

В честь достижения Бускетса партнеры подарили ему футболку, на которой на месте номера было написано количество сыгранных матчей - 675. Бускетс дебютировал за команду в 2008 году, тогда ее тренировал Хосеп Гвардиола.