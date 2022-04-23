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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетсу вручили футболку с памятным номером

23 Апреля 2022 • 00:22 Комментировать
Реал Сосьедад
0:1
Барселона
окончен

Как мы уже сообщали, Серхио Бускетс сыграл свой 675-й матч в составе «Барселоны», выйдя, тем самым, на третье место в общей иерархии. Бускетс опередил в этой классификации Андреса Иньесту, который выступал за «Барселону» с 2002 по 2017 год. Впереди Бускетса теперь лишь двое - это Лионель Месси и Хави Эрнандес, нынешний тренер «Барселоны». У них 778 и, соответственно, 767 сыгранных матчей за команду.

В честь достижения Бускетса партнеры подарили ему футболку, на которой на месте номера было написано количество сыгранных матчей - 675. Бускетс дебютировал за команду в 2008 году, тогда ее тренировал Хосеп Гвардиола.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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