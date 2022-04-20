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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Хави видит в защитнике «Аякса» потенциального преемника Альбы

20 Апреля 2022 • 15:41 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
3.30 3.50 2.15
21.04 22:30

Защитник амстердамского «Аякса» Лисандро Мартинес входит в сферу интересов «Барселоны».

24-летний аргентинец может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге. По информации журналиста Виктора Мало, «Барселона» пристально следит за Мартинесом, а главный тренер каталонцев Хави Эрнандес видит в игроке идеальную долгосрочную замену ветерану Жорди Альбе. Сам Мартинес, как сообщается, хотел бы перейти в «Барселону» и уже подыскивает себе жильё в Каталонии.

Контракт футболиста сборной Аргентины с «Аяксом» рассчитан до лета 2025 года. Потенциальная сумма трансфера оценивается в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона Хави Эрнандес Жорди Альба Лисандро Мартинес
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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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