Болельщики «Челси» раскритиковали Кристенсена: «Уходи в «Барселону»

Игра центрального защитника Андреаса Кристенсена в лондонском дерби с «Арсеналом» вывела из себя многих поклонников «Челси».

«Синие» уступили «канонирам» со счётом 2:4 в недавнем матче английской Премьер-лиги. Общественность признала одним из главных виновников поражения 26-летнего датчанина, ведущего переговоры с «Барселоной».

«Поскорее убирайся в «Барселону», счастливого пути», «На фоне Кристенсена даже Магуайр – достойный защитник», «Надеюсь больше никогда не увидеть Кристенсена в «Челси», – цитируют СМИ заявления болельщиков «Челси».

Контракт Андреаса Кристенсена истекает в июне. В текущем сезоне он отыграл за «Челси» 33 матча во всех соревнованиях.