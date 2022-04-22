Хави: «Тер Штеген – один из лучших вратарей мира»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о своём отношении к голкиперу команды Марку-Андре тер Штегену.

«Тер Штеген очень важен для меня. Он – лидер, он способен доминировать в игре ногами. На мой взгляд, он является одним из лучших голкиперов мира», – признался главный тренер «сине-гранатовых».

Как подчёркивает авторитетный журналист-инсайдер Фабрицио Романо, «Барселона» продолжит доверять тер Штегену в следующем сезоне. Хави никогда не сомневался в способностях 29-летнего немецкого вратаря, по сей день продолжая считать его ключевой частью проекта.

Контракт Марка-Андре тер Штегена с «Барселоной» действует до 2025 года. В нынешнем сезоне он провёл в воротах команды 44 матча, пропустив 52 гола.