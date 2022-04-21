«Реал Сосьедад» пропустил в матче с «Барселоной» на своем поле впервые в 2022 году

В матче 33-го тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» отправилась в гости к «Реал Сосьедаду», и уже на одиннадцатой минуте матча Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет в этой игре. Это был первый за последние семь домашних матчей в Ла Лиге гол, который «Реал Сосьедад» пропустил в 2022 году. В предыдущий раз баски пропускали в домашнем матче испанского чемпионата 18 декабря прошлого года - тогда их огорчил «Вильярреал», причем трижды, сумев увести из Сан-Себастьяна полновесные три очка.

Следить за событиями матча испанского чемпионата Ла Лиги между «Реал Сосьедадом» и «Барселоной» можно на нашем сайте.