«Барселона» отказалась включать де Йонга в сделку по Торресу

В декабре каталонская «Барселона» отказалась включать своего полузащитника Френки де Йонга в сделку по трансферу Феррана Торреса из «Манчестер Сити». Как сообщает журналист Жерар Ромеро, «горожане» настаивали на включение нидерландца в сделку, но каталонцы ответили твёрдым отказом.

Трансфер Феррана Торреса обошёлся каталонской «Барселоне» в 70 миллионов евро. Помимо отказа «сине-гранатовых» отпускать де Йонга в «Манчестер Сити», нидерландец сам изъявил желание остаться на «Камп Ноу».

Сейчас «Барселона» идёт на втором месте в чемпионате Испании. Если команда Хави сегодня проиграет на выезде «Реал Сосьедаду», то потеряет шансы на чемпионство.