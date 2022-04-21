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«Барселона» отказалась включать де Йонга в сделку по Торресу

21 Апреля 2022 • 16:45 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
3.35 3.55 2.25
Через 3 ч. 58 мин.
В декабре каталонская «Барселона» отказалась включать своего полузащитника Френки де Йонга в сделку по трансферу Феррана Торреса из «Манчестер Сити». Как сообщает журналист Жерар Ромеро, «горожане» настаивали на включение нидерландца в сделку, но каталонцы ответили твёрдым отказом.

Трансфер Феррана Торреса обошёлся каталонской «Барселоне» в 70 миллионов евро. Помимо отказа «сине-гранатовых» отпускать де Йонга в «Манчестер Сити», нидерландец сам изъявил желание остаться на «Камп Ноу».

Сейчас «Барселона» идёт на втором месте в чемпионате Испании. Если команда Хави сегодня проиграет на выезде «Реал Сосьедаду», то потеряет шансы на чемпионство.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Френки де Йонг Ферран Торрес
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