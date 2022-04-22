Роналдиньо назвал имя своего кумира

Бразильский нападающий Роналдиньо, блиставший в «Барселоне» в эпоху Франка Райкарда, назвал имя кумира, с которым ему хотелось бы сыграть на поле - но не довелось. Это - легендарный Диего Армандо Марадона, ушедший из жизни в конце ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

В карьере Марадоны также были выступления в составе «Барселоны», но настоящую славу и обожание, в отличие от Роналдиньо, он заработал не там, а в «Наполи», который дважды затащил на вершину Серии А.

- Если говорить о персонажах из истории футбола, то я бы сыграл с Марадоной. Никогда не играл с ним на поле, хотя видел со стороны. Я бы взял его в команду своей мечты, - заявил Роналдиньо в интервью ютуб-каналу Delantero09.