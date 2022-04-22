«Барселона» удержала победу в матче с «Реал Сосьедадом»

33-й тур чемпионата Испании завершился битвой за очки между «Реал Сосьедадом» и «Барселоной». Каталонцы резво начали, Усман Дембеле из пределов штрафной зарядил в штангу, а в следующей атаке Ферран Торрес прострелил вдоль ворот, и Пьер-Эмерик Обамеянг подставил голову. Это был единственный удар в створ от «сине-гранатовых». У соперника было предостаточно моментов для победы, но Александр Исак не реализовал убойный шанс, а его тезка Сорлот запорол все свои возможности отличиться.

1:0, «Барселона» настигла «Севилью» на втором месте, имея матч в запасе.