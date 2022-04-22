«Барселона» удержала победу в матче с «Реал Сосьедадом»

33-й тур чемпионата Испании завершился битвой за очки между «Реал Сосьедадом» и «Барселоной». Каталонцы резво начали, Усман Дембеле из пределов штрафной зарядил в штангу, а в следующей атаке Ферран Торрес прострелил вдоль ворот, и Пьер-Эмерик Обамеянг подставил голову. Это был единственный удар в створ от «сине-гранатовых». У соперника было предостаточно моментов для победы, но Александр Исак не реализовал убойный шанс, а его тезка Сорлот запорол все свои возможности отличиться.
1:0, «Барселона» настигла «Севилью» на втором месте, имея матч в запасе.
Протокол игры
|11'Обамеянг Пьер-Эмерик (0:1)
Ремиро Алехандро•Сальдуа Хосеба 81' (Гуриди Хон ( 81') •Субельдия Игор•Ле Норман Робен • 90'Рико Диего•Субименди Мартин 90' (Гевара Андер ( 90') •Мерино Микель•Рафинья Алькантара 81' (Горосабел Андони ( 81') •Янузай Аднан 87' (Порту Кристиан ( 87') •Исак Александр 87' (Мартин Андер ( 87') •Сорлот Александр
Тер Штеген Марк-Андре•Алвес Даниэл 66' (Дест Серджино ( 66') •Араухо Рональд 33' 55' (Гарсия Эрик ( 55') •Пике Херард 82' (Де Йонг Люк ( 82') •Альба Жорди•Гави • 85'Бускетс Серхио•Де Йонг Френки•Дембеле Усман•Обамеянг Пьер-Эмерик 82' (Ленгле Клеман ( 82') •Торрес Ферран
21 апреля. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).