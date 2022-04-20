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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Алвес не играет из-за вывиха лодыжки»

20 Апреля 2022 • 14:50 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
3.30 3.50 2.15
21.04 22:30

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос журналистов о том, кто появится на поле на позиции правого защитника в матче чемпионата Испании против «Реал Сосьедада».

«Серджино Дест отлично сыграл против «Кадиса». Алвес не сыграл в том матче, потому что ранее вывихнул лодыжку в игре против «Леванте». Несмотря на это он согласился быть на скамейке запасных. Он очень привержен команде», – сказал Хави на своей пресс-конференции.

Напомним, что Дани Алвес вернулся в «Барселону» осенью 2021 года на правах свободного агента из бразильского «Сан Паулу».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес Хави Эрнандес
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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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