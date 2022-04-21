Адама Траоре склоняется к возвращению в Англию

Похоже, что Адама Траоре не приживается в «Барселоне», несмотря на очень оптимистичные первые матчи в составе каталонского суперклуба. В последнее время он не появляется в основном составе, да и на замену выходит не всегда. Разыгравшийся Дембеле действует на поле куда как более изящно, чем примитивный атлетизм Траоре, и подчистую выигрывает у него борьбу за место в стартовом составе.

А потому, как сообщает Sport.es, «Барселона» вряд ли станет выкупать Траоре за 30 миллионов евро и вернет его в «Вулверхэмптон». Есть и другие претенденты на услуги Траоре, но они также представляют Англию.