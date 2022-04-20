«Манчестер Сити» установил ценник на Жезуса, которого хочет приобрести «Барселона»

В «Манчестер Сити» определились с требованиями по стоимости трансфера нападающего Габриэля Жезуса.

Интерес к 25-летнему бразильцу проявляет «Барселона». По данным Marca, каталонцам может потребоваться всего 30 млн евро, чтобы подписать Жезуса этим летом. Столь невысокая стоимость обусловлена двумя факторами: во-первых, контракт форварда истекает уже в следующем году, во-вторых, «горожане» близки к подписанию Эрлинга Холанна, который прочно закроет позицию на острие атаки.

В нынешнем сезоне Габриэль Жезус провёл 33 матча во всех турнирах за «Сити», записав в свой актив 7 забитых мячей и 11 результативных передач.