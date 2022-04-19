«Астон Вилла» хочет сохранить Коутиньо, но не готова платить «Барселоне» 40 млн

Английская «Астон Вилла» пытается снизить сумму выкупа атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо.

29-летний бразилец проводит вторую половину текущего сезона в бирмингемском клубе на правах аренды из «Барселоны». Договор предусматривает опцию выкупа за фиксированную сумму – 40 млн евро, однако руководство «Виллы» считает такой запрос завышенным, сообщает издание Tuttomercatoweb.

Источник утверждает, что «Барселона» твёрдо настаивает на ранее оговорённой компенсации в 40 млн евро. «Астон Вилла» заинтересована в полноценном переходе Коутиньо в свои ряды, но готова заплатить за трансфер лишь 20 млн.