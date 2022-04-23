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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обамеянг - один из самых успешных дебютантов за всю историю Ла Лиги

23 Апреля 2022 • 00:32 Комментировать
Реал Сосьедад
0:1
Барселона
окончен

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг забил девять голов в первых 11 матчах за «Барселону», перейдя в клуб в конце января. Это один из самых лучших результатов в Ла Лиге для дебютанта чемпионата. В последний раз такого показателя добивался в 2009 году шведский суперфорвард Златан Ибрагимович.

До него еще трое игроков показывали точно такой же уровень результативности в своем дебютном сезоне в Ла Лиге - Ромарио в 1993 году, Роналдо в 1996 (оба - «Барселона»), и Кристиан Вьери в 1997 в составе мадридского «Атлетико». Свой последний гол Обамеянг забил в победном матче против «Реал Сосьедад».

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Барселона Кристиан Вьери Пьер-Эмерик Обамеянг Ромарио
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