Обамеянг - один из самых успешных дебютантов за всю историю Ла Лиги

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг забил девять голов в первых 11 матчах за «Барселону», перейдя в клуб в конце января. Это один из самых лучших результатов в Ла Лиге для дебютанта чемпионата. В последний раз такого показателя добивался в 2009 году шведский суперфорвард Златан Ибрагимович.

До него еще трое игроков показывали точно такой же уровень результативности в своем дебютном сезоне в Ла Лиге - Ромарио в 1993 году, Роналдо в 1996 (оба - «Барселона»), и Кристиан Вьери в 1997 в составе мадридского «Атлетико». Свой последний гол Обамеянг забил в победном матче против «Реал Сосьедад».