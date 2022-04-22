Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму колена в поединке испанского чемпионата с «Реал Сосьедадом».

23-летний уругвайский футболист получил повреждение колена в начале второго тайма и попросил замену. Вместо него в итоге вышел Эрик Гарсия. Точные сроки восстановления Араухо пока неизвестны. Стоит отметить, что каталонская команда в итоге одержала минимальную победу со счётом 1:0.

В этом сезоне Рональд Араухо провёл в испанском чемпионате 25 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.