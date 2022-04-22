Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо получил травму колена

22 Апреля 2022 • 08:17 Комментировать
Реал Сосьедад
0:1
Барселона
окончен

Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму колена в поединке испанского чемпионата с «Реал Сосьедадом».

23-летний уругвайский футболист получил повреждение колена в начале второго тайма и попросил замену. Вместо него в итоге вышел Эрик Гарсия. Точные сроки восстановления Араухо пока неизвестны. Стоит отметить, что каталонская команда в итоге одержала минимальную победу со счётом 1:0.

В этом сезоне Рональд Араухо провёл в испанском чемпионате 25 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Ла Лига Рональд Араухо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Апреля
09:13 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес: «Сейчас нужно думать о том, как закрепиться на втором месте»
08:17 · Испания. Ла Лига
Араухо получил травму колена
08:11 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет подписать полузащитника «Валенсии»
02:37 · Испания. Ла Лига
Хави: «Тер Штеген – один из лучших вратарей мира»
02:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» – лидер Европы по голам, забитым головой
01:49 · Испания. Ла Лига
Альба: «Временами «Сосьедад» доминировал»
01:30 · Испания. Ла Лига
Хави – о победе над «Сосьедадом»: «Честно говоря, соперник заслуживал большего»
01:16 · Испания. Ла Лига
«Барселона» едва не обновила собственный антирекорд по владению мячом в сегодняшнем матче против «Сосьедада»
01:00 · Англия. Премьер-лига
Болельщики «Челси» раскритиковали Кристенсена: «Уходи в «Барселону»
00:35 · Испания. Ла Лига
«Барселона» удержала победу в матче с «Реал Сосьедадом» 6
00:32 · Испания. Ла Лига
Бускетс обошёл Иньесту по количеству матчей за «Барселону» – впереди только Месси и Хави
00:24 · Испания. Ла Лига
Роналдиньо назвал имя своего кумира 1
00:08 · Испания. Ла Лига
Чемпион мира в составе сборной Бразилии: «Винисиус – осёл, не умеющий забивать»
21 Апреля
23:58 · Испания. Ла Лига
За 14 матчей за «Барселону» Обамеянг забил столько же, сколько в последних 34 матчах за «Арсенал»
23:50 · Испания. Ла Лига
Дембеле достиг предварительной договорённости с «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем