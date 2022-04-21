«Реал Сосьедад» не может обыграть «Барселону» уже в 11 матчах Ла Лиги кряду

В матче 33-го тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» отправилась в гости к «Реал Сосьедаду». Несмотря на то, что баски очень сильны, в частности, в домашних матчах, они не могут выиграть у «Барселоны» уже одиннадцать матчей кряду.

В последний раз «Реал Сосьедад» побеждал еще во времена, когда в «Барселоне» играли Месси, Неймар и Суарес - в апреле 2016 года с минимальным счетом. Такой неудачной серии против «Барселоны» у «Реал Сосьедада» не было с начала 60-х годов прошлого века.

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