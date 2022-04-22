«Барселона» – лидер Европы по голам, забитым головой

Никто в европейских топ-5 лигах не забивает головой чаще, чем «Барселона».

В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги футболисты «Барселоны» поражали чужие ворота после ударов головой уже 16 раз – это лучший показатель пяти сильнейших европейских лиг наряду с французским «Ренном».

Третий результат у «Интера» – 15, а «Фрайбург», «Кёльн» и «ПСЖ» отличились подобным образом по 14 раз.

Примечательно, что 5 из 16 голов «Барселоны», пришедших со «второго этажа», забил нападающий Люк де Йонг. По 3 раза головой забивали защитник Рональд Араухо и форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, а ещё пятеро делали это по одному разу.