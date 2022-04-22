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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» – лидер Европы по голам, забитым головой

22 Апреля 2022 • 02:07 Комментировать
Реал Сосьедад
0:1
Барселона
окончен

Никто в европейских топ-5 лигах не забивает головой чаще, чем «Барселона».

В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги футболисты «Барселоны» поражали чужие ворота после ударов головой уже 16 раз – это лучший показатель пяти сильнейших европейских лиг наряду с французским «Ренном».

Третий результат у «Интера» – 15, а «Фрайбург», «Кёльн» и «ПСЖ» отличились подобным образом по 14 раз.

Примечательно, что 5 из 16 голов «Барселоны», пришедших со «второго этажа», забил нападающий Люк де Йонг. По 3 раза головой забивали защитник Рональд Араухо и форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, а ещё пятеро делали это по одному разу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ренн Люк Де Йонг
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окончен Эспаньол 0:1 Райо Вальекано 2.45 3.10 3.10
окончен Леванте 2:3 Севилья 3.40 3.40 2.18
окончен Кадис 2:3 Атлетик Б 3.30 3.00 2.45
окончен Реал Сосьедад 0:1 Барселона 3.35 3.55 2.25
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