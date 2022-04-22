Дани Алвес: «Сейчас нужно думать о том, как закрепиться на втором месте»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес после победы над «Реалом Сосьедад» в матче 33-го тура чемпионата Испании рассказал о целях команды на остаток сезона.

«Реалу» повезло, что мы поздно проснулись. Мы могли бы составить им конкуренцию борьбе за чемпионство, но слишком долго раскачивались. Сейчас нужно думать о том, как закрепиться на втором месте», — приводит слова Алвеса Movistar.

За шесть игр до конца чемпионата «сине-гранатовые» занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея столько же очков, сколько и идущая третьей «Севилья». При этом каталонцы провели на один матч меньше. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 15 очков.