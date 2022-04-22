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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвес: «Сейчас нужно думать о том, как закрепиться на втором месте»

22 Апреля 2022 • 09:13 Комментировать
Реал Сосьедад
0:1
Барселона
окончен

Защитник «Барселоны» Дани Алвес после победы над «Реалом Сосьедад» в матче 33-го тура чемпионата Испании рассказал о целях команды на остаток сезона.

«Реалу» повезло, что мы поздно проснулись. Мы могли бы составить им конкуренцию борьбе за чемпионство, но слишком долго раскачивались. Сейчас нужно думать о том, как закрепиться на втором месте», — приводит слова Алвеса Movistar.

За шесть игр до конца чемпионата «сине-гранатовые» занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея столько же очков, сколько и идущая третьей «Севилья». При этом каталонцы провели на один матч меньше. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 15 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Дани Алвес
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