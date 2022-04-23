Доктор «Барселоны» получил травму в матче с «Реал Сосьедад»

Гостевая игра с «Реал Сосьедадом» превратилась в настоящую рубку для «Барселоны» - по ходу матча травмы получили Рональд Араухо и Жорди Альба, потребовались вынужденные замены. Под нагрузкой оказались и медики - один из них, доктор Рикард Пруна, сам получил травму в прошедшей игре.

Он слишком спешил к одному из травмированных игроков, поскользнулся, упал и получил серьезную травму локтя. Завтра медику придется самому лечь под хирургической нож, сообщает Sport.es.

Несмотря на сложности, «Барселона» удержала победный счет в игре с «Реал Сосьедад» и закрепилась на втором месте в турнирной таблице испанского чемпионата.