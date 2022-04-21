За 14 матчей за «Барселону» Обамеянг забил столько же, сколько в последних 34 матчах за «Арсенал»

У габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга явно открылось второе дыхание после того, как он перешел в стан «Барселоны» из лондонского «Арсенала», в котором после ссоры с наставником Микелем Артетой перестал попадать в состав.

За четырнадцать матчей в составе «Барселоны» Пьер-Эмерик забил одиннадцать голов - это такое же количество мячей, как за 34 предыдущих матча в составе лондонского «Арсенала». Обамеянг перебрался в «Арсенал» в начале 2018 года, ранее он выступал в составе дортмундской «Боруссии».

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