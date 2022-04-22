«Барселона» едва не обновила собственный антирекорд по владению мячом в сегодняшнем матче против «Сосьедада»

Сегодняшний поединок чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» стал тем редким случаем, когда «Барселона» была вынуждена отдать мяч сопернику.

44,3% – именно столько времени «сине-гранатовые» владели мячом в сегодняшней игре против «Сосьедада», которая завершилась минимальной победой «Барселоны» в гостях. Для каталонцев это второй самый низкий показатель владения мячом в матчах Ла Лиги в новой истории (с сезона 2005/06), информирует Opta.

Абсолютный командный антирекорд был установлен относительно недавно – в марте 2019 года. Тогда «Барселона» владела мячом лишь 44% времени во встрече с «Бетисом».