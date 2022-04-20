Хави прокомментировал нехватку травмированного Педри

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о важности полузащитника Педри, выбывшего из строя до конца сезона из-за травмы.

19-летний футболист получил травму в поединке Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта». Возвращение юного испанца на поле запланировано на лето.

Примечательна статистика «Барселоны» с Педри и без: в матчах чемпионата с участием вундеркинда каталонцы набрали на 40% очков больше, чем в поединках без него.

«Педри – фундаментальный игрок для «Барселоны», статистика говорит сама за себя. В свои 19 лет он в максимальной степени понимает наши представления об игре, и его отсутствие – тяжёлый удар для нас», – признался Хави.