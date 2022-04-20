Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Адама Траоре заинтересовал «Эвертон»

20 Апреля 2022 • 15:28 Комментировать
Эвертон
...
Лестер
2.50 3.35 2.90
Через 5 ч. 38 мин.

Вингер Адама Траоре попал в сферу интересов английского «Эвертона».

26-летний испанский футболист принадлежит «Вулверхэмптону», но с января выступает за «Барселону» на правах аренды. У каталонского клуба есть возможность выкупить Траоре за фиксированную сумму, однако этому может воспрепятствовать тяжёлая финансовая ситуация.

Согласно информации английских СМИ, за Траоре уже следят представители АПЛ. По данным Football Insider, вингер привлёк внимание «Эвертона», который ищет потенциальную замену Ришарлисону. Среди претендентов на Траоре также назывался «Ньюкасл».

Адама Траоре провёл 14 матчей за «Барселону», отметившись 4 результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Барселона Вулверхэмптон Адама Траоре
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ЛЕСТЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.04  21:45 Ньюкасл ... Кристал Пэлас 2.55 3.30 2.90
20.04  21:45 Челси ... Арсенал 2.05 3.55 3.75
20.04  21:45 Эвертон ... Лестер 2.55 3.40 2.80
20.04  22:00 Манчестер Сити ... Брайтон 1.21 7.00 15.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Апреля
16:04 · Англия. Премьер-лига
Лофтус-Чик заинтересовал «Рому»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Тухель считает, что Лукаку всё ещё может заиграть в «Челси»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Эриксен может заменить Коутиньо в «Астон Вилле»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Диаш начнёт в старте матч против «Брайтона»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Холанн предпочитает перейти в «Манчестер Сити», а не в «Реал» 1
15:28 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре заинтересовал «Эвертон»
15:14 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» покинет главный скаут, работающий в клубе с 2005 года
14:59 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш: «МЮ» ни за что не борется, а «Ливерпуль» борется за титул. Вот и вся разница» 2
14:38 · Англия. Премьер-лига
Галлахер в следующем сезоне хочет играть за «Челси»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Ширер: «Дрогба – лучший африканец в истории АПЛ. Для меня он лучше Салаха»
13:44 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Против «Ливерпуля» Рэшфорд сыграл как ребёнок» 1
13:44 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: Грустно и неприятно смотреть на игру «Манчестер Юнайтед»
13:41 · Англия. Премьер-лига
Тухель: Жоржиньо ощущал большое давление во время матчей за сборную Италии
13:37 · Англия. Премьер-лига
Робертсон о победе над «МЮ»: «Мы не позволили им ничего сделать» 1
13:28 · Англия. Премьер-лига
Тухель о Кепе: «Я ощутил его разочарование, когда он не вышел в основе на финал Кубка лиги»
Все новости
Рекомендуем