Адама Траоре заинтересовал «Эвертон»

Вингер Адама Траоре попал в сферу интересов английского «Эвертона».

26-летний испанский футболист принадлежит «Вулверхэмптону», но с января выступает за «Барселону» на правах аренды. У каталонского клуба есть возможность выкупить Траоре за фиксированную сумму, однако этому может воспрепятствовать тяжёлая финансовая ситуация.

Согласно информации английских СМИ, за Траоре уже следят представители АПЛ. По данным Football Insider, вингер привлёк внимание «Эвертона», который ищет потенциальную замену Ришарлисону. Среди претендентов на Траоре также назывался «Ньюкасл».

Адама Траоре провёл 14 матчей за «Барселону», отметившись 4 результативными передачами.