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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет вернуть Габбию из аренды

07 Декабря 2023 • 16:17 Комментировать
Аталанта
...
Милан
1 2.50 X 3.35 2 3.00
09.12 20:00

Итальянский «Милан» намерен отозвать из аренды своего центрального защитника Маттео Габбию, который проводит нынешний сезон в «Вильярреале». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «россонери» ведут продвинутые переговоры с «жёлтой субмариной» о возвращении 24-летнего итальянца.

Отмечается, что сам Габбия открыт к тому, чтобы посреди сезона прервать свою аренду в «Вильярреале» и вернуться в «Милан». Путём возвращения Маттео «россонери» хотят сэкономить деньги и не тратиться на покупку нового центрального защитника.

В этом сезоне Габбия провёл 7 матчей в испанской Ла Лиге, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Вильярреал Маттео Габбия ещё теги

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