«Милан» хочет вернуть Габбию из аренды

Итальянский «Милан» намерен отозвать из аренды своего центрального защитника Маттео Габбию, который проводит нынешний сезон в «Вильярреале». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «россонери» ведут продвинутые переговоры с «жёлтой субмариной» о возвращении 24-летнего итальянца.

Отмечается, что сам Габбия открыт к тому, чтобы посреди сезона прервать свою аренду в «Вильярреале» и вернуться в «Милан». Путём возвращения Маттео «россонери» хотят сэкономить деньги и не тратиться на покупку нового центрального защитника.

В этом сезоне Габбия провёл 7 матчей в испанской Ла Лиге, где не отметился ни одним результативным действием.