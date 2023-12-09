«Аталанта» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 15-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» принимает «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Аталанта - Милан
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Протокол игры
Муссо Хуан•Де Рон Мартен•Джимсити Берат•Скальвини Джорджио•Дзаппакоста Давиде•Руджери Маттео•Эдерсон Хонорато•Пашалич Марио•Копмейнерс Тëн•Де Кетеларе Шарль•Лукман Адемола
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Флоренци Алессандро•Лофтус-Чик Рубен•Рейндерс Тиджани•Муса Юнус•Чуквуэзе Саму•Жиру Оливье•Пулишич Кристиан
09 декабря. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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