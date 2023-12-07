Голкипер «Милана» Майк Меньян может вернуться в чемпионат Франции.

Недавние переговоры 28-летнего футболиста по новому контракту с «россонери» прошли неудачно. В связи с этим француз начал рассматривать различные варианты продолжения карьеры, что особенно актуально на фоне интереса к нему со стороны ряда клубов. По информации 90min, в настоящий момент фаворитом в борьбе за подписание Меньяна является «ПСЖ». За ситуацией также продолжают следить лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария».

Действующий контракт Майка Меньяна с «Миланом» рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне вратарь пропустил 20 голов, сыграв 16 матчей.