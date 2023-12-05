Пименов: «Положительный момент в том, что у Миранчука есть игровое время»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Напомним, вчера, 4 декабря, команда из Бергамо разгромно уступила «Торино» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата Италии. Миранчук был заменён в самой концовке встречи.

«Положительный момент в том, что у Миранчука есть игровое время, отрицательный — команда просто безликая. Играла в этом матче ужасно и заслуженно проиграла. Миранчук поймает игровой ритм и будет прибавлять от матча к матчу», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. После 14 туров Серии А команда из Бергамо занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.